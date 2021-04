Nuovo ponte sul Po di Colorno: affidato il primo incarico di progettazione all’ing. Pier Giorgio Malerba

La Provincia di Parma ha affidato oggi il primo incarico di progettazione per il nuovo ponte sul Po di Colorno – Casalmaggiore da costruire al posto di quello attuale, che avrà concluso la sua vita utile tra 8 anni.

Oggetto dell’incarico è l’esame della fattibilità delle alternative progettuali, in particolare: la scelta della tipologia di ponte e le prime valutazioni economiche in merito alla progettazione.



L’incarico è stato affidato all’ing. Pier Giorgio Malerba, professore emerito e docente a contratto di Bridge Theory and Design del Politecnico di Milano.



“Questo è il primo step: stiamo procedendo per dare concretezza alle procedure di progettazione del nuovo ponte di Colorno – Casalmaggiore, per cui abbiamo il finanziamento ministeriale di un milione e mezzo di euro – spiega il presidente della Provincia di Parma Diego Rossi – Consapevoli dell’enorme importanza di questa struttura per i nostri territori, seguiamo e seguiremo da vicino tutta la fase progettuale e la successiva costruzione del ponte, in stretta collaborazione con Anas, che è ora proprietaria dell’Asolana e quindi anche del ponte stesso.”