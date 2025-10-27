Nuovo sms truffa, il Caaf Cgil di Parma mette in guardia i propri utenti

85
Il centro di assistenza fiscale Caaf Cgil ER upl di Parma avvisa i suoi utenti di un nuovo tentativo di truffa in corso in questi giorni, dopo quello del luglio scorso, con messaggi via sms che recitano: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Caf Centro assistenza formativa al numero 89342206 per comunicazioni che la riguardano”.
Naturalmente si tratta di una frode a cui si consiglia di non dare seguito, evitando assolutamente di contattare quel numero.
Gli sms inviati dal aaf Cgil fanno unicamente riferimento al numero unico per la provincia di Parma 0521 297888.