Oasi felina: apericena di raccolta fondi dei Gatti di Maria Luigia

Giovedì 19 giugno al Sound Cafè di via Spezia appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei gatti.

Si svolgerà infatti il tradizionale apericena solidale organizzato dall’Associazione dei Gatti di Maria Luigia per raccogliere i fondi necessari all’attività dell’Oasi felina di Beneceto.

L’evento si svolgerà a partire dalle 19:30 presso il locale Sound Caffè, in via La Spezia 261 a Parma, con lo scopo di sostenere l’attività dell’associazione, che dal 1992 si prende cura di gatti randagi, mici maltrattati e cuccioli abbandonati.

Nell’Oasi, immersa nel verde di Beneceto, i volontari si occupano quotidianamente di 170 gatti, recuperati a Parma e provincia e in altre città, fornendo loro le cure, il calore e l’affetto di cui hanno bisogno.

Tra le tante emergenze quotidiane, l’Associazione dei Gatti di Maria garantisce l’assistenza a gatte incinte e cuccioli abbandonati provenienti dal ns Appennino, la sterilizzazione di gatti di colonia della città di Parma, le cure dei gatti FELV.

È gradita la prenotazione al 391 9115641.

I gattofili che non possono partecipare alla serata hanno comunque la possibilità di sostenere l’Oasi adottando a distanza uno dei 170 mici, facendo una donazione (bonifico a GATTI DI MARIA LUIGIA – ODV IBAN è IT29U0623012711000035977415 o Paypal a gattimarialuigia@gmail.com), acquistando pappe dalla lista dei desideri Amazon (www.amazon.it/hz/wishlist/ls/2OTZLHGRJAQM1) o donando all’Associazione il 5×1000 (C.F. 92106640342)