Occhi (Lega): “L’omicidio di via Volturno è una tragedia figlia del degrado, il Comune smetta di mettere la sicurezza in secondo piano”

“Mentre i comandanti della polizia municipale continuano ad abbandonare Parma per fare carriera altrove, nella nostra città il problema della sicurezza rimane”.

Così il capogruppo in consiglio comunale della Lega e consigliere regionale Emilano Occhi ha commentato l’omicidio di via Volturno, annunciando di essere pronto a depositare un’interrogazione insieme ai colleghi del gruppo consiliare. “Quella dell’ex Mulino è un’area abbandonata, una delle tante in città che versa in queste condizioni di degrado. Tutti nel quartiere sapevano che la zona è malfrequentata, soprattutto di notte, rifugio per senza fissa dimora ma anche teatro di spaccio di droga e di regolamenti di conti. Il dramma era solo questione di tempo” ha aggiunto.



“Abbiamo sempre dato battaglia per rendere più duro il regolamento di polizia municipale sulle aree abbandonate e questa tragedia è indice del fatto che la questione non può essere trascurata e la sicurezza non è un tema di secondo piano in città” hanno spiegato i consiglieri leghisti.

“Chiederemo conto della questione al Comune: l’amministrazione ci dica se era a conoscenza dello stato in cui versa l’area e quali controlli stesse effettuando. Inoltre vogliamo chiarimenti circa la proprietà dell’area e il motivo dello stato di abbandono. Infine chiediamo al sindaco Pizzarotti e alla sua Giunta di chiudere, nell’immediato, gli accessi all’ex Mulino e quali interventi saranno previsti, in futuro, nell’area” hanno chiosato gli esponenti del Carroccio. “Il problema della sicurezza non solo rimane, ma si fa più pesante. E il corpo di polizia municipale, oltre ad aver perso il comandante, è debole a livello di organico. L’amministrazione si muova su questo fonte” hanno concluso.