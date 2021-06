Occhi-Rainieri (Lega): “Mettere in sicurezza il ponte sul Ceno a Varano de’ Melegari”

Il ponte sul torrente Ceno, a Varano de’ Melegari (Parma), va ristrutturato e messo in sicurezza, ma i Comuni della zona non hanno risorse sufficienti per i lavori. La Regione Emilia-Romagna ci dica “se è in previsione la riqualificazione dell’opera e la relativa messa in sicurezza, anche attraverso finanziamenti regionali rivolti al Comune capofila”.

Lo chiede il consigliere Emiliano Occhi (Lega) in una interrogazione firmata anche da Fabio Rainieri.

La storica struttura unisce la Val Ceno e la Val Pessola, collegando diversi centri e “rappresenta la via principale di accesso alla viabilità provinciale (tra questi centri c’è anche Ricodalle in cui trova una ex discarica il cui percolato viene raccolto e trasportato a smaltimento con autobotti, in mancanza del ponte l’accesso alla struttura risulta disagevole)”. Negli anni scorsi, ricordano Occhi e Rainieri, sono stati eseguiti alcuni lavori finanziati dalla Regione, ma “senza un razionale piano di manutenzione”. I consiglieri concludono sottolineando come “nel Documento strategico regionale si pone particolare enfasi sulle infrastrutture strategiche delle aree montane”.