Occidente e oriente si incontrano alla Casa della Musica con il liutista Marwan Abado e il violoncellista Erich Oskar Hütter

Occidente e oriente si incontrano nella musica a Parma. Il liutista Marwan Abado, palestinese ormai di casa a Vienna, e il violoncellista austriaco Erich Oskar Hütter, ideatore del festival Sounding Jerusalem, dialogheranno insieme con strumenti musicali appartenenti a diverse culture e tradizioni in Mélange oriental, secondo appuntamento di “Un pizzico di luna”, la stagione estiva di musica da camera organizzata dalla Società dei Concerti di Parma con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica. Appuntamento lunedì 17 luglio 2023 alle ore 21.15 nel suggestivo Cortile d’onore della Casa della Musica (piazzale San Francesco 1), in collaborazione con Musica con Vista.

Marwan Abado è nato in una famiglia cristiana palestinese in un campo profughi a Beirut (Libano). Nel 1985 dalla guerra civile è fuggito in Austria e ha continuato la sua educazione musicale con il maestro di oud iracheno Asim Chalabi. A Vienna ha trovato una nuova casa come musicista, cantante, compositore e poeta. La sua musica è classicamente elegante, precisa nella melodia e nella narrativa. O, come ha detto il giornalista musicale Andreas Russ, “ampia come il deserto, piena di vita e segreti come oasi lussureggianti”. Lo strumento di Abado, l’oud (liuto orientale a collo corto), ha nella musica araba un’importanza simile a quella che ha il pianoforte nella cultura occidentale. Abado cerca costantemente di colmare il divario tra Oriente e Occidente e lavora con musicisti di una vasta gamma di culture e stili, per esempio con musicisti israeliani e palestinesi al Festival dei Giovani Artisti di Bayreuth.

Nato nel 1973, Erich Oskar Huetter si è esibito come solista per importanti direttori d’orchestra, come Daniel Barenboim, Julien Salemkour e Alexei Korniekov e nelle maggiori sale da concerto, fra cui Musikverein e Konzerthaus di Vienna, Kennedy Center e Library of Congress di Washington, Philharmonie di Berlino. Fa parte dell’Hyperion Ensemble, sestetto di archi classico, e dell’Arcus Ensemble Vienna. Suona regolarmente in récital con il pianista viennese Paul Gulda. Come fondatore dell’iniziativa socioculturale Austrian Music Encounter dirige progetti come “haus.kultur – Die Steirischen Nachbarschaftskonzerte” (I concerti del Quartiere della Stiria) a Graz e un progetto musicale in Zimbabwe e Sud Africa. È inoltre fra i fondatori del rinnovato “Styrian Chamber Music Festival” e direttore del festival “Sounding Jerusalem”, che si tiene nella città vecchia di Gerusalemme.

Il loro Mélange Oriental fonde ingredienti musicali provenienti dalla tradizione occidentale e orientale, voce umana, musica composta e improvvisata. In primo piano, la scoperta di elementi artistici pulsanti e la loro trasformazione in nuovi intrecci multiculturali dal forte impatto emotivo.

“Un pizzico di luna” si concluderà martedì 1 agosto con “Attacchi di Swing”, in collaborazione con Teatro Necessario Circo: un itinerario comico musicale tra i ritmi irresistibili di swing, jazz e valse francese guidato da Alessandro Mori al clarinetto e sassofono e Corrado Caruana alla chitarra manouche.

