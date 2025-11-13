Occupano abusivamente un appartamento inagibile nel quartiere Pablo: quattro denunciati

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di quattro cittadini stranieri, un 51enne, un 36enne, un 35enne e una 26enne, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di invasione di edificio.

L’indagine è nata dalla denuncia del proprietario dell’appartamento, situato nel quartiere Pablo, gravemente danneggiato da un incendio alcuni anni fa e reso inagibile. Dopo la risoluzione del contratto con l’ex inquilino, l’immobile era stato chiuso in attesa di riqualificazione.

Durante un sopralluogo con un’impresa edile, il proprietario ha scoperto che l’appartamento era stato occupato abusivamente: i blocchi posti per la sicurezza erano stati rimossi e la serratura sostituita.

I Carabinieri hanno subito avviato accertamenti e la sera del 10 novembre, durante un servizio di pattuglia, hanno bussato alla porta dell’appartamento e, dopo alcuni tentativi, gli occupanti hanno aperto. All’interno i militari hanno trovato un domicilio di fortuna, con mobilio recuperato, vestiti e provviste alimentari.

Tre dei quattro occupanti erano residenti fuori provincia, mentre uno abitava in città. Il 36enne risultava già noto alle forze dell’ordine per reati legati all’immigrazione.

Al termine delle verifiche, i quattro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. I quattro sono indiziati di delitto e la loro posizione sarà valutata nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.