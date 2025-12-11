Ocme, due ore di sciopero per il premio di produzione

Nella giornata di ieri, 10 dicembre, si è tenuta l’assemblea dei lavoratori in Ocme, dove RSU e funzionari FIOM CGIL e USB territoriali hanno spiegato l’esito dell’incontro tenutosi il giorno prima con la Direzione Aziendale in merito alla richiesta avanzata, nei giorni scorsi, di una integrazione sul premio di produzione per l’anno 2024, che ha visto un risultato economico importante che rappresenta un traguardo storico della Ocme, frutto dell’impegno di tutte le maestranze.

La richiesta formalizzata da parte sindacale in uno degli ultimi incontri era di 500 euro erogati in welfare ad integrazione del PDR già calcolato. Nell’incontro la direzione aziendale ha dichiarato tale richiesta irricevibile, rigettandola integralmente senza spazi di trattativa.

Dopo una ampia e accesa discussione in assemblea che ha evidenziato la contrarietà di lavoratrici e lavoratori a questo netto rifiuto dell’azienda, gli stessi unanimemente hanno votato per la mobilitazione con 2 ore di sciopero, tenutesi ieri dalle ore 15:00 alle ore 17:00 in presidio davanti ai cancelli dell’azienda. Per le stesse ragioni l’assemblea ha deciso il blocco degli straordinari ad oltranza.

I Segretari di FIOM CGIL Parma Aldo Barbera e Vincenzo Parrucchella e il Segretario Vincenzo Guerriero di USB Parma, unitamente alla RSU Aziendale, hanno dichiarato: “Le richieste che abbiamo avanzato alla Direzione Aziendale sono a nostro avviso legittime, in particolar modo in questo caso essendo davanti a risultati economici dell’Azienda molto importanti e per noi è fondamentale ribadire il principio di redistribuzione dei profitti laddove si realizzino, per questi motivi i lavoratori che hanno contribuito a tale risultato hanno deciso di mobilitarsi”.