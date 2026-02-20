“Ode alla vita”: il Teatro Regio celebra la gioia dei più piccoli

Due arzilli vecchietti, poesia e follia per bambini dai 3 ai 6 anni in una storia dolce e sorprendente

by Tatiana Cogo

Una piccola, meravigliosa storia che parla di semplicità, di sentimenti puri e di gioia di vivere: domani sabato 21 febbraio 2026 il Ridotto del Teatro Regio di Parma ospita Ode alla vita, lo spettacolo per bambini dai 3 ai 6 anni firmato da Manuela Capece e Davide Doro. La pièce, interpretata da Marina Romondìa e Davide Doro, racconta con leggerezza e poesia la vita di due anziani arzilli, trasformando la loro casa in un mondo aperto alla sorpresa, al gioco e alla danza.

Per le scuole, le repliche saranno venerdì 20 febbraio alle 9 e alle 11; per le famiglie, sabato 21 febbraio alle 15 e alle 18.

L’opera, realizzata in collaborazione con Unicorn Theatre (London, UK), Espace600 (Grenoble, FR), Centre d’Animation de la Cité (Lausanne, CH) e VolterraTeatro Festival, trasporta grandi e piccini in un crescendo di emozioni e in un allegro ballo finale, celebrando l’arte e l’immaginazione come strumenti di meraviglia per tutte le età.

I prossimi spettacoli di Regio Young includono giovedì 7 marzo Gilda nel gioco del Duca dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, venerdì 18 aprile Rigoletto I misteri del Teatro per bambini dai 6 anni, sabato 2 maggio Rigoletto Opera Baby per i più piccoli dai 6 ai 36 mesi e sabato 9 e domenica 10 maggio Abesalom ed Eteri oltre a una speciale serata il 9 maggio con Una notte all’Opera pensata per avvicinare i bambini al grande teatro lirico.

