Odg del Comitato cittadino Pd: “Il Pd indichi proprie candidature a sindaco a Parma”. Si voterà mercoledì

Quella di ieri sera è stata una riunione del Comitato cittadino del Pd importante.

Quattro membri del Comitato hanno depositato un ordine del giorno da mettere in votazione nel quale si chiede all’Assemblea di definire un metodo di selezione della candidatura e che il Pd proponga al tavolo del centrosinistra una o più proprie candidature, che non siano un assessore della giunta Pizzarotti.

Per i proponenti il Pd (il più forte partito in città in termini di percentuale elettorale) ha il diritto e il dovere di fare delle proposte.

In realtà l’odg non è una novità nel contenuto poichè già il segretario cittadino Michele Vanolli aveva dichiarato che il Pd avrebbe indicato un suo nome come candidato sindaco, lasciando aperta la possibilità che potesse essere un uomo o una donna non necessariamente iscritti al partito ma di area Pd.

La discussione dell’odg è stata rimandata a mercoledì sera. PrD