“Ogni bellissima cosa”: il teatro diventa gioco e riflessione sulla vita

La potente e commovente immediatezza della drammaturgia inglese torna a deflagrare a Teatro Due.

Dal 3 al 14 dicembre, Teatro Due ospita Ogni bellissima cosa, testo di Duncan Macmillan, tradotto e diretto da Monica Nappo e interpretato in scena da Alberto Paradossi. Lo spettacolo, prodotto da Fondazione Teatro Due, promette di emozionare il pubblico di Parma con un monologo interattivo unico, dove gli spettatori diventano parte integrante della narrazione.

La pièce racconta la storia di un bambino che affronta la depressione della madre attraverso la scrittura di una lista di tutte le cose bellissime che esistono, un gesto semplice e profondo che lo accompagnerà fino all’età adulta. Con ironia, malinconia e un coinvolgimento diretto del pubblico, lo spettacolo trasforma temi delicati come depressione e suicidio in un inno gioioso alla vita, alla bellezza e alla capacità di trovare motivi per sorridere ogni giorno.

Alberto Paradossi, solo in scena, riesce a rendere visibili paure, ricordi e emozioni, facendo emergere la straordinaria delicatezza del testo di Macmillan. Monica Nappo sottolinea come la forza dello spettacolo risieda nella sua immediatezza e semplicità: pochi oggetti, grande immaginazione e la partecipazione degli spettatori bastano a costruire un mondo intenso e coinvolgente, dove la vita quotidiana diventa teatro e gioco.

Date e orari: 3, 6, 12 e 13 dicembre alle 20.30; 7 e 14 dicembre alle 16. Biglietteria: biglietteria@teatrodue.org – tel. 0521.230242 – www.teatrodue.org