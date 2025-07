“Ogni stupida cosa”: tra ironia e tragedia, il teatro di Marica Roberto a Traversetolo per Ermo Colle

Mercoledì 30 luglio alle 21.15, con ingresso a offerta libera, alla Corte Agresti di Traversetolo, Attori&Musici presentano “Ogni stupida cosa” scritto, diretto ed interpretato da Marica Roberto, con le musiche originali di Tuktu&Belugas Quartet, secondo appuntamento della 24^ edizione di Ermo Colle, Palio Poetico Teatrale Musicale, promosso da Associazione Ermo Colle aps.

Nel racconto vorticoso e spesso non-sense delle giornate di una scrittrice sui generis, alle prese con il suo quotidiano, frastornata dalle attuali dinamiche per le quali ogni attimo è un turbinio di pensieri e azioni che si accavallano, irrompe disturbante sempre un pensiero, quasi una dimenticanza, una nota a margine: la guerra. “Ah già, la guerra …”, continua a ripetere la donna. Nasce così un confronto tra le nostre vite protette e spesso intrise di superficialità, e le guerre e i loro atroci accadimenti che restano sempre sullo sfondo di un qualunque “ah, già la guerra”. Procedono i giorni finché la notizia di una strage di bambini nelle zone di guerra fa entrare la donna in confusione, in una sequenza di pensieri angoscianti che la portano ad essere metaforicamente la madre di ogni bambino, forse del suo stesso bambino, in una dolorosa immedesimazione. La finzione non può che cedere il passo alla realtà, il video con i volti e i nomi dei bambini palestinesi uccisi, la data e il luogo della loro morte; il racconto dell’incontro virtuale dell’autrice col drammaturgo palestinese Hossam Al-Madhoun, che, irrompendo virtualmente con un video da lui registrato in Medio Oriente, ci regala una pagina sognante e drammatica sulla Giornata Mondiale del Teatro – il 27 Marzo 2024 – da lui vissuta a Gaza.

Al termine dello spettacolo seguirà “A tu per tu con il Teatro”, conversazione con la Compagnia e il pubblico, occasione di dialogo e restituzione partecipata sul lavoro e sulla poetica.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà sempre alla Corte Agresti.

Per informazioni: mob. 342 137 0224 – www.ermocolle.eu