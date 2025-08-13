Oliver Sørensen è gialloblu

Parma Calcio annuncia che Oliver Sørensen è stato acquistato a titolo definitivo dal Football Club Midtjylland e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.
Centrocampista di grande forza fisica, gioca con entrambi i piedi (destro e sinistro) e ha una duttilità rilevante: oltre 130 partite (e 16 gol) con il Football Club Midtjylland con cui ha giocato l’Europa League (13 presenze e un assist) e ha vinto una SuperLiga (2023/24).
E’ un “fuggi e fuggi” dall’aeroporto Verdi, sembra l’ultimo focolaio Covid. Ma una volta tanto dobbiamo dire grazie all’Upi (di Andrea Marsiletti)
Nato a Nørre Aaby nel 2002, ha giocato con la maglia della Nazionale danese dall’U16 fino all’U21. E oggi, a Parma, è pronto a rinforzare un centrocampo pieno di talento. (foto: parmacalcio1913.com)