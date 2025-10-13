Oltre 160 giovani eccellenze premiate a Parma: la città celebra i migliori studenti di terza media

Parma ha festeggiato i suoi giovani protagonisti: sabato scorso, oltre 160 studenti e studentesse delle scuole medie hanno ricevuto sotto i Portici del Grano un attestato di merito per essersi distinti con il massimo dei voti all’esame di terza media. Tra sorrisi, applausi e foto di rito, la città ha voluto rendere omaggio all’impegno, alla dedizione e al talento dei suoi ragazzi, ribadendo l’importanza di valorizzare le eccellenze fin dai primi passi del percorso educativo.

La cerimonia, ormai un appuntamento tradizionale promosso dall’amministrazione comunale, ha visto la partecipazione del sindaco Michele Guerra e dell’assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti, che hanno consegnato personalmente gli attestati ai giovani studenti. L’iniziativa non si limita a premiare il risultato scolastico: vuole riconoscere l’impegno costante, incoraggiare la crescita personale e celebrare il contributo dei ragazzi alla comunità cittadina.

“La cerimonia di oggi è sempre un momento molto partecipato dalla città, che vuole sottolineare l’impegno vero dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze che si sono distinti nell’esame di terza media – ha commentato Guerra –. Abbiamo una convinzione molto forte che ci porta ogni anno a rinnovare questa premiazione: crediamo che gli studenti e le studentesse delle nostre scuole siano già cittadine e cittadini di Parma, che contribuiscono all’equilibrio sociale della nostra città. Sono voci che vanno ascoltate e che dobbiamo essere capaci di valorizzare, anche con momenti come questo. Il gesto simbolico che facciamo oggi è un modo per dire a questi ragazzi e a queste ragazze che la città è al loro fianco e li ringrazia per quello che hanno fatto per se stessi e anche per la nostra comunità”.

L’assessora Bonetti ha aggiunto: “Questa cerimonia rappresenta un momento importante per la nostra comunità, un riconoscimento di valore per i ragazzi che hanno sostenuto con impegno il percorso scolastico delle scuole secondarie di primo grado, ma anche per le scuole stesse, per i docenti e il personale che li hanno accompagnati per i tre anni di formazione, consentendogli di acquisire competenze, ma soprattutto di crescere e formarsi come cittadini. Questa giornata di festa è quindi un grande grazie della città a tutti loro, con l’augurio, per i ragazzi, di poter mantenere viva nel tempo la loro curiosità e voglia d’imparare”.

Tra applausi e fotografie ricordo, l’evento ha trasformato i Portici del Grano in una vera e propria piazza di celebrazione dell’impegno scolastico, confermando l’attenzione di Parma verso i giovani e la valorizzazione dei talenti locali.