Quotidiano online di Parma

Oltrebus: conclusa la sperimentazione, Tep valuta una possibile ripartenza nel 2026

Il servizio serale tra viale Villetta e l’Oltretorrente ha favorito la mobilità sostenibile e sarà oggetto di analisi per future strategie urbane

di Tatiana Cogo

Con la fine di ottobre si è ufficialmente concluso il periodo di sperimentazione di Oltrebus, il servizio serale attivato da Tep per facilitare gli spostamenti tra il parcheggio scambiatore di viale Villetta e il quartiere Oltretorrente nelle fasce serali e notturne dei fine settimana.

L’iniziativa, pensata per incentivare l’uso del trasporto pubblico in alternativa all’auto privata, si inseriva negli obiettivi di mobilità sostenibile e di riduzione del traffico urbano promossi dal Comune e dall’azienda di trasporto cittadina.

Durante il periodo di attivazione, Tep ha raccolto dati e osservazioni sull’efficacia del collegamento, analizzandone l’utilizzo da parte dell’utenza e la funzionalità all’interno della rete di trasporto esistente. I risultati della sperimentazione forniranno ora una base di valutazione tecnica e strategica per comprendere l’impatto del servizio e definire eventuali miglioramenti.

L’azienda fa sapere che le informazioni raccolte costituiranno un importante punto di partenza per valutare una possibile riproposizione di Oltrebus nel 2026, nell’ambito delle future strategie di mobilità urbana orientate alla sostenibilità, all’efficienza e all’accessibilità dei collegamenti serali.

Leggi anche:

Delegazione di studenti giapponesi in visita: incontro in Municipio e scambio culturale sul cibo e l’agricoltura

Importuna i viaggiatori in stazione: irregolare in Italia espulso dal territorio nazionale

Parma, blitz antidroga dei Carabinieri: due fratelli arrestati con 800 grammi di cocaina nascosta in casa

Al via all’Università di Parma “Geografie, Territorio, città e comunità in Italia”

Carabinieri e Adiconsum Parma, incontro pubblico contro le truffe

Piano sosta, accolte le richieste delle associazioni del commercio

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies