Oltretorrente baseball, Cral Amps e Servire Lourdes onlus donano nuove apparecchiature per la Pediatria e oncoematologia del Maggiore

Una generosità che si rinnova nel tempo quella del gruppo Oltretorrente Baseball e Softball e del Circolo Cral Amps, accompagnati da quest’anno anche da Servire Lourdes onlus, nella vicinanza al reparto di Pediatria e oncoematologia dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”.

E’ dal 2013 infatti che le associazioni portano in dono strumenti e apparecchiature per la cura dei bambini, dai fonendoscopi agli stetoscopi, dai tiralatte per le mamme alle bilance di precisione. Quest’anno il frutto della loro raccolta fondi che ha coinvolto, oltre agli associati, anche i genitori delle ragazze e ragazzi che praticano sport, è andato all’acquisto di sei otoscopi che sono stati consegnati alla direttrice della struttura Patrizia Bertolini dai presidenti del gruppo Oltretorrente Andrea Paini, di Cral Amps Massimiliano Monteverdi e di Servire Lourdes Giovanni Marcotti.

“Sappiamo che è una piccola cosa – hanno dichiarato insieme Andrea Paini e Giovanni Marcotti – ma sappiamo che tante piccole cose fanno una cosa grande”. In rappresentanza del Gruppo Oltretorrente Baseball e Softball il vicepresidente Paolo Poi che ha precisato come le famiglie si lascino coinvolgere con entusiasmo perché partecipano ad un gesto concreto. Il presidente del Cral Amps Massimiliano Monteverdi, accompagnato dai consiglieri Mauro Adorni e Massimo Carloni, ha sottolineato, in qualità di presidente e in rappresentanza di tutti i soci del circolo, “il costante piacere di donare strumenti che possano servire per aiutare i bambini in difficoltà, bambini che rappresentano il nostro futuro e come tutti gli anni stanziamo nel nostro budget una cifra che spero possa diventare più sostanziosa a favore della nostra struttura ospedaliera”.

Un ringraziamento per la donazione ma soprattutto per l’amicizia rinnovata e la fedeltà negli anni dalla direttrice Patrizia Bertolini, della coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou e dal personale della sua équipe che utilizzerà gli strumenti per controllare i parametri dei piccoli pazienti.