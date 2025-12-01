Oltretorrente, tenta di rubare vestiti in un negozio e aggredisce il titolare: arrestato 29enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato un 29enne di origine straniera, ritenuto – al termine di accurati accertamenti – il presunto responsabile di una rapina commessa ai danni di un supermercato cittadino.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 28 novembre. Una pattuglia, attivata d’urgenza dalla Centrale Operativa, è intervenuta presso un supermercato dell’Oltretorrente dopo alcune segnalazioni di un furto in corso. Diversi cittadini avevano infatti richiesto l’intervento dei Carabinieri, allarmati da una colluttazione tra il personale del negozio e un uomo sorpreso con merce non pagata.

Giunti rapidamente sul posto, i militari si sono trovati davanti a una scena concitata: due persone stavano cercando con difficoltà di trattenere un uomo che tentava con forza di darsi alla fuga. L’individuo è stato bloccato e identificato in un 29enne straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro il patrimonio e la persona. Subito dopo, i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto.

Le testimonianze raccolte e la denuncia del titolare del supermercato hanno permesso di definire chiaramente le fasi del reato. Poco prima dell’arrivo della pattuglia, il titolare aveva cercato di fermare il 29enne all’uscita, sospettando che avesse nascosto merce sotto i vestiti. L’uomo era stato inoltre riconosciuto come autore di un precedente furto, avvenuto circa un’ora prima, di sei bottiglie di olio d’oliva dallo stesso esercizio commerciale.

Alla richiesta di fermarsi, il 29enne avrebbe reagito con violenza: durante la colluttazione con il direttore, due bottiglie d’olio nascoste sotto i vestiti sono cadute a terra e si sono rotte. L’uomo avrebbe continuato a usare forza per tentare di fuggire, finché un commerciante della zona, accortosi della scena, non è intervenuto per aiutare il direttore, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nelle tasche della giacca del 29enne altre due bottiglie di olio d’oliva di modesto valore. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al direttore, contestualmente alla formalizzazione della denuncia.

Il 29enne è stato quindi accompagnato nella caserma di Strada delle Fonderie per gli accertamenti di rito. Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno ascoltato la vittima, i testimoni presenti e hanno acquisito le immagini della videosorveglianza del supermercato. Le testimonianze – tutte coerenti – e l’analisi dei filmati hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Al termine degli accertamenti, vista anche la condotta violenta, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Parma e in provincia.