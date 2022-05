Oltretorrente, Vignali: “Sicurezza, sostegno al commercio e recupero ex Romanini Stuard”

Le criticità dell’Oltretorrente sono tante: negozi sfitti e saracinesche abbassate, mentre proliferano market etnici a scapito delle realtà tipiche del nostro territorio. Sul piano della sicurezza sono evidenti i pericoli che derivano dallo spaccio, anche la vita culturale è meno ricca di un tempo.

Per migliorare la qualità della vita nel quartiere occorre sostenere il commercio di vicinato istituendo nuovamente i due centri commerciali naturali in via D’Azeglio e Bixio e, contestualmente, lavorare sul fronte del decoro urbano a partire dalla pulizia di strade e marciapiedi e da una revisione del sistema di raccolta differenziata.

Tra gli obiettivi principali c’è quello di ripristinare, nei punti maggiormente critici i presidi fissi in strada e i vigili di quartiere. In questo senso, sempre sul piano della sicurezza, non si può prescindere da un’illuminazione adeguata e dall’aumento del numero di telecamere nelle vie.

Fondamentale sarà recuperare il sistema dei teatri del quartiere, chiusi come il Theatro del Vicolo o poco considerati come il Teatro al Parco e il Teatro del Tempo. E inoltre organizzare eventi culturali diffusi nelle vie principali, sia durante la stagione estiva che invernale, anche con il ripristino della pista da ghiaccio in piazzale Picelli. Il rilancio del Parco Ducale, oltre al contrasto allo spaccio e alla cura del verde, passa anche dalla restituzione alla città di contenitori come Palazzetto Eucherio San Vitale, ex Padiglione delle Fiere con funzioni culturali.

In Oltretorrente si deve favorire l’insediamento di caffè letterari e spazi culturali nel solco di dell’Officina Culturale parmigiana.

L’ex deposito Tep in viale Villetta, abbandonato da anni, deve essere come parte di un mercato alimentare o come casa della salute di quartiere al posto di via Pintor, troppo piccola e senza possibilità di parcheggi. L’ex Romanini Stuard deve essere recuperato con funzioni sociali superando l’immobilismo degli ultimi 10 anni.

Ha detto Pietro Vignali nel corso di un incontro in Oltretorrente.