Oluboyo: “Il Pd di Parma condanna l’aggressione omofoba subita da Anis Smati”

di Andrea Marsiletti

Il Partito Democratico condanna l’aggressione omofoba subita da Anis Smati.

Manifestiamo piena solidarietà al giovane Anis Smati, vittima di un’aggressione dettata dall’odio omofobico. È un fatto grave, intollerabile, e mostra che nel nostro tessuto sociale persiste ancora un problema strutturale di omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia: un fenomeno che non si esaurisce in un episodio, ma che richiede consapevolezza, reazione e azione concreta.

Amare una persona dello stesso sesso non è un reato. Le persone devono poter esprimere la propria sessualità e la propria identità con dignità e sicurezza.

Michele Guerra, la solitudine degli indispensabili (di Andrea Marsiletti)

Come scrive lo studioso Simone Alliva, nel suo libro Caccia all’omo. Viaggio nel paese dell’omofobia, «i casi di aggressioni, minacce, bullismo sono diventati sempre più frequenti … nell’indifferenza generale».

In città come Parma non possiamo accettare che la violenza e l’odio trovino terreno fertile: siamo al fianco di Anis Smati.

Attraverso il Centro Antidiscriminazione e in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio, il Comune promuove campagne di sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole e servizi di supporto per le vittime.
Condanniamo con forza questo atto vile e ribadiamo: non restiamo in silenzio.

Victoria Oluboyo
PD Parma

