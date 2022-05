Omaggio al poeta parmigiano Attilio Zanichelli

Domenica 15 maggio alle ore 17÷00 nell’ambito della rassegna Con-versi-amo la poesia 2022 della Biblioteca Guanda organizzato dall’Associazione VocInarte con il patrocinio del Comune di Parma, alla nel Chiostro del Monastero di San Paolo si terrà l’incontro pubblico dedicato al poeta parmigiano Attilio Zanichelli.

L’evento, curato dal poeta Luca Ariano e dal professore Nicola Catelli, vedrà la partecipazione del professore Paolo Briganti dell’Università di Parma che leggerà alcuni versi di Attilio Zanichelli con la poetessa e lettrice Emanuela Rizzo.

Sarà presente il nipote del poeta, Alessio Zanichelli residente in Svizzera che recentemente si è laureato con una tesi su alcuni inediti del nonno ed è da sempre impegnato nella riscoperta e valorizzazione della poetica del poeta parmigiano tradotto in diverse lingue per l’attualità dei suoi versi.