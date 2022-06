On. Alfredo Bazoli (Pd): “5 no ai referendum sulla giustizia”

“Tante persone mi chiedono: ‘Cosa dobbiamo votare ai referendum?’. Abbiamo organizzato questo incontro con per spiegare la posizione del Pd” ha introdotto Lorenzo Lavagetto, capolista del Pd alle elezioni comunali di domenica 12 giugno.

“La posizione del Pd è di 5 No ai referendum per motivi diversi (due sono sbagliati e tre saranno assorbiti nella nuova normativa)” dichiara l’onorevole Alfredo Bazoli, capogruppo del PD in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.

“Mi sono reso contro che si tratta di quesiti molto tecnici e poco conosciuti. In Parlamento stiamo affrontando le questioni in modo organico con una Riforma della Giustizia (anche la separazione tra pubblici ministeri e giudici), non con la mannaia con la quale otterremo leggi peggiori. Si dice che alla fine non faremo la Riforma, ma ciò non corrisponde al vero, non fosse altro che l’Europa ha condizionato l’erogazione dei fondi del Pnrr all’approvazione di alcune riforme, tra cui, per l’appunto, quella della giustizia”. PrD