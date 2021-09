On. Zanichelli (M5S): “L’Amministrazione Pizzarotti è stata l’esecutrice delle pressioni delle forze economiche della città, lontana dai cittadini. Serve discontinuità”

Emblematica quest’immagine dell’amministrazione al fianco degli industriali (vedi foto sotto).

Da anni, a Parma, l’Amministrazione appare come l’esecutore materiale delle pressioni delle forze economiche della città, attuando e operando sostanzialmente quelle politiche vicine ad alcuni colossi societari e lontani dalle esigenze dei cittadini e degli abitanti di Parma.

E’ come se l’amministrazione comunale avesse difficoltà a parlare con le persone ma non ha alcuna difficoltà a parlare con i poteri economici.

È così che Effetto Parma, forza politica nata ad immagine del Sindaco Pizzarotti, che doveva rivoluzionare il modo di fare politica a Parma aprendosi alla cittadinanza, si ritrova oggi chiusa come in un moderno bunker, incapace di dialogare con la città.

E l’unica sponda la trova a 100Km di distanza, a Bologna con quella regione a guida Bonaccini che fa a gara con la Lega di Salvini per il primato sullo sblocco dell’aeroporto Cargo e della fermata dell’alta velocità in zona Fiera.

Ecco perchè ritengo che il futuro della città di Parma abbia bisogno un registro politico diverso. Un’interlocuzione che metta insieme le esigenze della società integrandole con le forze economiche (e non al servizio di queste) per un sano sviluppo e che abbia veramente al primo posto la transizione ecologica e la tutela dell’ambiente: perché è solo partendo da qui che si potrà valorizzare la food Valley, che è al tempo stesso il principale volano economico della provincia, ma anche punto di partenza di una cultura ed identità parmigiana.

Personalmente credo che il Movimento abbia bisogno di dialogare solo con chi sappia interpretare il rinnovamento necessario all’insegna dell’interesse dei cittadini e di una realtà locale che non ha bisogno di un aeroporto cargo nè di una fermata dell’Alta velocità alle Fiere, visto esiste già in stazione!

Ma ha bisogno di efficientamento dell’esistente, di integrare la rete dei trasporti locali, creando una valida alternativa all’auto negli spostamenti da e per il capoluogo.

C’è bisogno pertanto di un rinnovamento dell’agenda politica, di definire un programma chiaro e semplice, che metta il cittadino di Parma al centro, e non i capitali.

Il MoVimento 5 Stelle ha nei propri valori la difesa dei beni comuni, l’ecologia integrale, la giustizia sociale.

Siamo in grado di dialogare con altre forze politiche ma, a mio avviso, serve offrire agli elettori il coraggio per quella discontinuità necessaria per il comune di Parma.

On. Davide Zanichelli (M5S)