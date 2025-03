Online i nuovi siti dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università di Parma

Sono online i nuovi siti dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Parma, raggiungibili dalla home page del Portale dedicato ai corsi di studio ( https://corsi.unipr.it/it/postlaurea-dottorati ).

Si tratta di 24 nuovi siti che sostituiscono le pagine attualmente presenti nei siti web dei Dipartimenti e che sono dedicati in particolare a chi sta già frequentando un Dottorato di ricerca, ma anche a chi, dall’Italia e dall’estero, cerca informazioni per iscriversi. I siti infatti saranno a breve affiancati da una scheda sintetica per ogni corso espressamente rivolta ai prospect, che sarà online in tutto il periodo di apertura del bando di selezione.

I siti contengono le informazioni relative agli obiettivi formativi del corso, la composizione del Collegio docenti, i tutor delle/dei dottorande/i oltre ai nominativi di chi è attualmente iscritto/a e delle/dei dottoresse/dottori di ricerca degli ultimi anni. Nelle diverse sezioni del sito sono illustrati i corsi di formazione offerti, le collaborazioni in essere oltre che la descrizione dei progetti di ricerca e delle strutture scientifiche di riferimento per il corso. Il sito del corso vuole inoltre fornire informazioni di carattere amministrativo e organizzativo per coloro che intendono iscriversi e per coloro che sono già iscritti.

La struttura e i contenuti dei siti rispondono ai requisiti previsti per l’accreditamento iniziale dei corsi e alle indicazioni richieste dal sistema di Autovalutazione – Valutazione – Accreditamento AVA3.

La grafica dei nuovi siti è in linea con il Portale di Ateneo e particolare attenzione è stata rivolta alla navigazione da dispositivi mobile, ossia da cellulari e tablet, che sarà accessibile, semplice e fruibile. Inoltre, alcuni dati sono aggiornati dinamicamente in base alle informazioni recuperate dai sistemi gestionali di Ateneo: in particolare gli elenchi delle Dottorande e dei Dottorandi iscritti, dei Dottori/Dottoresse di ricerca degli ultimi 5 cicli, dei e delle Tutor e la composizione del Collegio docenti.

La messa online dei nuovi siti dei corsi di Dottorato è stata resa possibile dalla collaborazione dei Coordinatori e delle Coordinatrici dei corsi stessi e di una trentina di colleghe e colleghi RPP (Responsabili del Procedimento di Pubblicazione) dei Dipartimenti, coordinati dalla Delegata del Rettore per i Dottorati di Ricerca Chiara Dall’Asta e da personale della UO Sistemi applicativi, della UO Formazione Post Lauream e della UO Comunicazione istituzionale e Cerimoniale.