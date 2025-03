Online il nuovo Portale Amministrazione Trasparente dell’Università di Parma

È online il nuovo Portale Amministrazione Trasparente – PAT dell’Università di Parma (https://trasparenza.unipr.it), che con una grafica e una funzionalità rinnovate rende disponibili con chiarezza a tutta la cittadinanza i dati previsti dalla normativa relativi all’organizzazione e all’attività dell’Ateneo.

La presenza della sezione Amministrazione Trasparente nei siti web delle Pubbliche Amministrazioni è non solo un obbligo di legge, ma prima di tutto anche la risposta a un dovere di trasparenza e a una richiesta di controllo sull’operato delle amministrazioni da parte di cittadine e cittadini, anche ai fini dell’accesso civico.

I contenuti e la struttura della sezione Amministrazione Trasparente sono regolati dalla normativa e contengono, tra le altre, informazioni relative a personale, consulenti e collaboratori, bandi di gara e contratti, beni immobili, contributi e vantaggi economici erogati.

Dove possibile, i contenuti di PAT sono recuperati dai gestionali di Ateneo ed è previsto un sistema automatico di defissione dei contenuti, in base ai diversi obblighi di pubblicazione. Inoltre, il Portale è stato progettato per garantire un’esperienza di navigazione intuitiva su qualsiasi dispositivo e per essere accessibile a tutte e tutti, nel rispetto delle Linee guida AgID sull’accessibilità.