Online il sito del piano strategico dell’Università di Parma

È on line il sito del Piano strategico dell’Università di Parma 2025-30. A questo fondamentale documento di programmazione sono stati dedicati un sito ad hoc (https://pianostrategico.unipr.it/) e una sezione del portale di Ateneo (https://www.unipr.it/piano-strategico-delluniversita-di-parma), con la possibilità di sfogliare on line anche il volume cartaceo.

Il Piano raccoglie gli obiettivi strategici che saranno oggetto dell’azione dell’Ateneo nel prossimo sessennio e le azioni ritenute di maggior impatto sulla sua capacità di produrre valore pubblico. Rappresenta il documento di pianificazione che, nel quadro dei principi generali sanciti dallo Statuto e della mission istituzionale, delinea la visione strategica dell’Università.

Dalla pianificazione strategica discendono gli obiettivi operativi definiti annualmente nel piano della performance. Il Piano strategico di Ateneo rappresenta il punto di riferimento per i Piani strategici dipartimentali.

«Il Piano Strategico 2025-30 disegna una strada d’impegno per un’Università che sia sempre più protagonista, motore d’innovazione, aperta all’internazionalizzazione, inclusiva ed equa, attiva nella partita territoriale della sostenibilità, pronta a cambiare sulla base delle esigenze della contemporaneità e dei suoi mutamenti mettendo a disposizione il suo sapere e le sue competenze per contribuire al progresso della società», osserva il Rettore Paolo Martelli, che aggiunge: «Ascoltare, attrarre, accogliere, accompagnare: sono questi i pilastri su cui poggia la nostra visione strategica. Queste quattro parole chiave permeano ogni aspetto della nostra programmazione e della nostra azione, intrecciandosi con innovazione, interdisciplinarità, inclusione ed equità, internazionalizzazione, sostenibilità, responsabilità sociale. Sono parole e obiettivi in cui crediamo e su cui stiamo lavorando molto, con convinzione, con passione, con grande impegno».