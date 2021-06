Open day di ginecologia oncologica: l’Ospedale di Parma aderisce all’iniziativa promossa da Onda

In occasione della Giornata mondiale sui tumori ginecologici, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute della donna. Quest’anno l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma aderisce all’Open day di ginecologia oncologica in programma martedì 29 giugno per offrire alle donne servizi gratuiti clinico-diagnostici attraverso colloqui informativi telefonici individuali con gli specialisti del Maggiore. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche nell’ottica di migliorare la qualità della vita delle pazienti e di facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici a carico dell’utero e ovaie.

Da lunedì 21 a venerdì 25 giugno è possibile prenotare i colloqui informativi individuali, scegliendo l’area sanitaria d’interesse: chirurgia ginecologica oncologica, oncologia, radiologia e radioterapia. Al momento della prenotazione è opportuno indicare nome, cognome e un contatto telefonico di riferimento. I colloqui con gli specialisti dell’Ospedale di Parma si svolgeranno nella giornata di martedì 29 giugno. L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), è riservata agli ospedali premiati con i bollini rosa per la particolare attenzione alle patologie femminili.

A seguire gli appuntamenti nel dettaglio.

Chirurgia ginecologica oncologica

Prenotazioni dal 21 al 25 giugno

via e-mail all’indirizzo prericoveroginecologico@ao.pr.it

Il carcinoma ovarico – Dott. Roberto Berretta. Colloqui il 29 giugno dalle 12 alle 13

– Dott. Roberto Berretta. Colloqui il 29 giugno dalle 12 alle 13 L’ereditarietà nelle neoplasie ginecologiche – Prof.ssa Carla Merisio. Colloqui il 29 giugno dalle 14 alle 15

– Prof.ssa Carla Merisio. Colloqui il 29 giugno dalle 14 alle 15 Il carcinoma dell’endometrio – Dott. Vito Andrea Capozzi. Colloqui il 29 giugno dalle 12 alle 13

– Dott. Vito Andrea Capozzi. Colloqui il 29 giugno dalle 12 alle 13 Il carcinoma della cervice e della vulva – Dott. Alessandro Benegiamo. Colloqui il 29 giugno dalle 14 alle 15

– Dott. Alessandro Benegiamo. Colloqui il 29 giugno dalle 14 alle 15 Preservazione della fertilità nella paziente con neoplasia ginecologica e mammaria – Dott. Luca Levati. Colloqui il 29 giugno dalle 15 alle 16

Oncologia

La chemioterapia nelle neoplasie ginecologiche: i dubbi delle pazienti

Dott.ssa Angelica Sikokis e Dott. Daniele Zanoni

Colloqui il 29 giugno dalle 16 alle 17

Prenotazioni dal 21 al 25 giugno al numero 340 7592728 dalle 9 alle 12

Radiologia

Indicazioni e risultati dall’imaging radiologico

Dott.ssa Valeria Seletti e Dott. Giulio Negrini

Colloqui il 29 giugno dalle 13 alle 14

Prenotazioni dal 21 al 25 giugno

via e-mail all’indirizzo valeria.seletti@gmail.com

Radioterapia

La radioterapia nelle neoplasie ginecologiche: indicazioni ed effetti collaterali

Dott.ssa Marialuisa Bergamini

Non è necessaria la prenotazione, chiamare direttamente il numero

0521 702507 nella giornata di martedì 29 giugno dalle 15.30 alle 16.30