Open day Nidi, Scuole Infanzia e Servizi Sperimentali 0/6 esclusivamente in modalità on line

Quest’anno il Settore Scuola e Servizi Educativi rimodula, in ottemperanze alle normative anti-contagio, la modalità con cui i genitori e le famiglie potranno conoscere le strutture e incontrare gli educatori dei Nido e delle Scuole d’Infanzia e dei Servizi Sperimentali 0/6. Sarà utilizzata la modalità esclusivamente online che vedrà non solo video di presentazione di ciascuna struttura ma anche “incontri” con educatori e coordinatori attraverso la piattaforma teams.

Sono stati infatti calendarizzati gli incontri on line a cui i genitori potranno accedere in autonomia e direttamente dal link riunione ( calendario completo in questo link https://bit.ly/3q3PgBj ), potranno dialogare e chiedere tutte le specifiche al personale che sarà a disposizione. Inoltre sul canale YouTube Città di Parma si potranno visitare le strutture attraverso video realizzati appositamente che permetteranno alle famiglie di conoscere anche gli spazi.