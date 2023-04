Open Day Unipr: ultimo giorno per lauree triennali e magistrali a ciclo unico

Prosegue con successo “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, il salone di orientamento e informazione dell’Università di Parma, che anche nel secondo giorno ha confermato gli ottimi riscontri della giornata di apertura.

Tanti anche oggi i visitatori, che hanno preso d’assalto gli stand chiedendo informazioni sui corsi offerti dall’Ateneo e hanno partecipato alle presentazioni dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico tra i quali le future studentesse e i futuri studenti hanno la possibilità di scegliere: tante e tanti giovani ma anche tante famiglie, e anche intere classi delle scuole superiori, hanno affollato la Sede centrale dell’Università, riempiendo le aule e gli spazi messi a disposizione dall’Ateneo.

Non solo corsi, però: anche oggi il programma offriva visite ai Dipartimenti, presentazioni relative al Centro Accoglienza e Inclusione, al Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo, a “Women in STEM”, alle opportunità di studio all’estero, alle informazioni sul diritto allo studio fornite dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO, alla possibilità di ottenere crediti liberi per attività sportive, culturali, sociali e artistiche.

Domani, sabato 15 aprile, dalle 9 alle 17 terza e ultima giornata per i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico.

In programma presentazioni dei corsi, presentazioni di servizi e strutture di Ateneo e di realtà esterne, visite ai Dipartimenti e altre iniziative (info di dettaglio su www.unipr.it/openday).

Per chi non riesce a esserci in presenza, è possibile seguire le presentazioni dei corsi anche in diretta streaming: link e info di dettaglio su www.unipr.it/openday.

Anche domani la radio di Ateneo RadioRevolution trasmetterà in diretta dalla Sede. Inoltre Il Museo di Storia Naturale dell’Università, nella Sede centrale dell’Ateneo, sarà aperto ancora con ingresso gratuito con orario 10-12 e 14-17.

Il ParmaUniverCity Info Point, punto di informazione e vendita di merchandising Unipr nel Sottopasso del Ponte Romano, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 17. Le visitatrici e i visitatori che andranno all’Info Point con il coupon in distribuzione all’Open Day avranno diritto a uno sconto del 20% su tutto il merchandising (promozione valida fino alla fine di aprile 2023).

L’iniziativa “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” è realizzata con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Provincia di Parma, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e Camera di Commercio.

Il programma completo è disponibile e costantemente aggiornato all’indirizzo www.unipr.it/openday