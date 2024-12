Open Days del Comune di Parma: Conferenza stampa di apertura col Sindaco e il Direttore Generale

Prendono avvio sabato 7 dicembre, alle 10, sotto i Portici del Grano, gli Open Days del Comune di Parma. Saranno tre giorni di eventi e attività per conoscere da vicino un’istituzione antica e prestigiosa, la sua storia, la missione, le attività messe in campo, i servizi e con esse i successi e le sfide del futuro.

L’apertura della tre giorni sarà a cura del Sindaco di Parma Michele Guerra e del Direttore Generale Pasquale Criscuolo.

Attraverso il Progetto #ComuneParmaDays, infatti, l’Amministrazione apre le porte alla cittadinanza per far conoscere più da vicino i luoghi, le attività, i progetti e le persone che quotidianamente si prendono cura della città, del suo territorio e delle persone che lo vivono.

Il Comune si racconta alla città sia attraverso la presentazione dei “numeri” dell’attività ordinaria, sia con l’illustrazione dei progetti chiave dell’Ente: dall’istruzione alla cultura, dalla sicurezza alla cura e sviluppo del territorio alla promozione dell’inclusione. Il Comune racconterà anche come vengono utilizzate le risorse pubbliche e l’impegno verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine.

Sono diversi gli eventi programmati suddivisi in sezioni presenti sotto i Porti del Grano con diversi display e pannelli informativi. Sotto gli archi degli antichi portici della Residenza Municipale ci saranno: un Desk Informativo, si potranno effettuare visite con personale dedicato all’allestimento presente sotto i Portici, visite al Palazzo del Municipio, visite a “Il Punto – Hub creativo”, dove sarà attivo il “Punto Reclutamento” (sabato 7 e lunedì 9 – dalle 15 alle 17, per conoscere le opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione). A questo si aggiunge l’evento collaterale alla mostra Correggio500, Disegnare Allegri sui quaderni dei 500 passi. Tra gli eventi collaterali il Flash Mob per la promozione dell’accoglienza e dell’affido familiare sabato 7 dicembre, alle 11, piazza Garibaldi. Sempre sabato 7, alle 16.30, in piazza Ghiaia, “Music On stage”, esibizioni musicali delle band giovanili iscritti alla Data Band, data base delle band giovanili di Parma e provincia. A queste si aggiunge l’iniziativa dedicata al Benessere a quattro zampe, domenica 8 dicembre, dalle 15 alle 18, nel zona sosta di fianco al Comune, con un pomeriggio ricco di attività, tra cui pet therapy, con l’Associazione Impronte nell’a­nima e la presenza dei cani del gruppo cinofilo di Protezione Civile I LUPI.