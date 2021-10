“Opera Aperta”: al via da giovedì 7 ottobre a Palazzo del Governatore

A partire da giovedì 7 ottobre, il Palazzo del Governatore ospiterà “Opera Aperta” la rassegna di appuntamenti musicali gratuiti collaterali alla mostra “Opera: il palcoscenico della società”, curata da Gianluigi Giacomoni, che offrirà al pubblico diverse occasioni di approfondimento sull’esposizione.

In programma concerti a tema proposti dalle principali istituzioni musicali di Parma, tra cui Fondazione Teatro Regio, La Toscanini e la Società dei Concerti.

Il calendario di attività, realizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma nell’ambito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, proseguirà anche nei mesi di novembre e dicembre con laboratori per bambini e famiglie e incontri su alcuni dei temi indagati dalla mostra.

Ogni fine settimana. fino alla chiusura dell’esposizione, inoltre, saranno organizzate speciali visite guidate alla mostra (incluse nel biglietto di ingresso) a cura di personale specializzato: il sabato alle ore 16 e la domenica alle ore 11. Info e prenotazioni: biglietteria mostra 0521/218035 governatore@comune.parma.it

PROGRAMMA INIZIATIVE :

Giovedì 7 ottobre ore 18

Palazzo del Governatore – all’interno del percorso mostra OPERA

MUSICA MAESTRO!

Trio di fisarmoniche del Conservatorio “A. Boito”: Elena Champion, Mathieu Grange, Giuseppe Giacalone.

In collaborazione con Verdi Off

Prenotazioni festivalverdi.it

Sabato 9 ottobre ore 10 – 13 e 15 -19

Domenica 10 ottobre ore 10 – 13 e 15 -19

Palazzo del Governatore – Sala Steccata

INCONFESSABILE VERDI

Un peccatore, una peccatrice, un segreto inammissibile, un confessionale, uno spettatore disposto a mettersi in gioco e diventare parte dell’azione scenica: ecco gli ingredienti della performance, in cui il messaggio musicale è intonato “one to one” da una postazione mobile, al riparo da occhi e orecchie indiscreti, per poter rivelare nell’anonimato pensieri e segreti mai espressi vissuti dai personaggi verdiani.

In collaborazione con Verdi Off

Prenotazione in loco – 1 posto per ciascun turno (durata 10 min)

Domenica 17 ottobre ore 18

Palazzo del Governatore – all’interno del percorso mostra OPERA

MUSICA MAESTRO!

Concerto della Scuola di Musica di Fiesole: Sebastian Suvini, Filippo Torriti, Federico Di Bari, Matteo Di Lorenzo

In collaborazione con Verdi Off

Prenotazioni festivalverdi.it

Martedì 19 ottobre ore 17

Casa della Musica – Casa del Suono

MUSICA MAESTRO!

Trio d’ance: Gian Piero Fortini, oboe; Daniele Titti, clarinetto; Davide Fumagalli, fagotto

In collaborazione con La Toscanini

Prenotazioni APP Parma 2020+21

Mercoledì 20 ottobre ore 17

Palazzo del Governatore – Auditorium

MUSICA MAESTRO!

La Toscanini Next Sax Ensemble: Alessandro Salaroli, Luca Crusco, Angelica Ruggeri, Ethan Bonini, Eoin Setti, Andrea Coruzzi, Massimo Ferraguti

In collaborazione con La Toscanini

Prenotazioni APP Parma 2020+21

Mercoledì 27 ottobre ore 17

Palazzo del Governatore – all’interno del percorso mostra OPERA

MUSICA MAESTRO!

Vincenzo Fiamingo, chitarra, vincitore del Primo Premio al Concorso “Omaggio a Niccolò Paganini” 2021 – Parma

In collaborazione con Società dei Concerti

Prenotazioni APP Parma 2020+21

INFO MOSTRA

L’esposizione Opera. Il palcoscenico della società indaga il rapporto fra opera e società, in mostra 514 pezzi esposti tra quadri, volumi antichi, stampe, fotografie, libretti, riviste, documenti d’archivio, costumi, oggetti di scena e materiali audiovisivi e sonori, provenienti da 75 prestatori pubblici e privati.



A cura di: Gloria Bianchino e Giuseppe Martini

Dove: Palazzo del Governatore, piazza Giuseppe Garibaldi

Apertura al pubblico: 18 settembre 2021 – 13 gennaio 2022

Orari: dal mercoledì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Visite guidate su prenotazione per gruppi di massimo 20 persone

Biglietti: intero 6 € – ridotto 4 € o 2 €

Biglietteria mostra: 0521.218035 Info opera@comune.parma.it