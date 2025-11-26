Operazione antidroga a Parma: arrestato 24enne con oltre 780 grammi di stupefacenti

Un intervento mirato della Squadra Mobile di Parma ha portato ieri all’arresto di un 24enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attività di spaccio stabile e ben strutturata nella zona di viale Toschi – hanno precisato le forze dell’ordine.

L’operazione, scaturita da segnalazioni e attività investigative sul territorio, ha permesso di rinvenire ingenti quantitativi di droga e strumenti per il confezionamento. in una attività di spaccio stabile e strutturata nella zona di viale Toschi

Il giovane è stato fermato mentre si allontanava da casa con uno zaino sulle spalle. Insospettiti dal suo atteggiamento nervoso e da alcune incongruenze sulle sue generalità, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale, rinvenendo tre buste in cellophane sottovuoto contenenti 307,8 grammi di marijuana e 461,1 grammi di hashish, oltre a un ovulo di hashish da 10,4 grammi con etichetta riconducibile a un noto personaggio dei social network.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 26,8 grammi di hashish, 6,4 grammi di marijuana, un apparecchio per confezionamento sottovuoto, 27 buste identiche a quelle utilizzate per la droga, un bilancino di precisione e 3.205 euro in contanti, la cui provenienza non è stata giustificata.

Le analisi del gabinetto provinciale di Polizia Scientifica hanno confermato la natura delle sostanze. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo disposto dal Pubblico Ministero.