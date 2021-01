Operazione “Asaltantes”: la Polizia Stradale di Parma arresta tre ladri seriali colti in flagrante a rubare nell’autogrill di Medesano

In data 26 gennaio 2021 personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna e della Sezione Polizia Stradale di Parma ha tratto in arresto tre cittadini peruviani nella flagranza di plurimi furti di merce (abbigliamento, accessori elettronici e borse da donna griffate) avvenuti nella mattinata nella provincia di Parma in danno di esercizi commerciali.

Il gruppo di “razziatori” (asaltantes), venivano individuati dagli investigatori a seguito di un furto consumato ai danni dell’Autogrill dell’area di servizio Bentivoglio Ovest dell’autostrada A/13, territorio del comune di Bentivoglio (BO) in data 8 gennaio u.s.; nella circostanza vennero asportati generi alimentari.

Fin da subito emergeva che l’autovettura utilizzata dai predetti, una Fiat Bravo, era stata segnalata su più province del centro/nord Italia come un veicolo in uso a ladri seriali.

Ben presto si individuava il luogo di dimora dei soggetti in questione nella città di Firenze, da dove i predetti partivano tutte le mattine con una destinazione diversa.

Nella mattinata di martedì 26 gennaio u.s., come di consueto, il veicolo veniva intercettato in uscita da Firenze e pedinato sulla rete autostradale fino alla città di Parma, ove venivano registrate alcune soste nei pressi dei centri commerciali GLOBO Centre e BIMBO Store.

In seguito, il veicolo imboccava l’autostrada A/15 direzione La Spezia e verso le ore 13:30 effettuava una ulteriore sosta presso l’area di servizio Medesano Ovest dell’omonimo comune della provincia di Parma.

In questa circostanza il personale operante aveva avuto modo di notare l’attività predatoria posta in essere dal terzetto il quale, appena uscito dall’attività commerciale, veniva bloccato a bordo del veicolo poco prima dell’uscita dalla citata area di servizio.

Venivano così identificati:

– V.R. cittadino peruviano di anni 31 residente a Firenze;

– R.V. cittadino peruviano di anni 26 residente a Firenze;

– M.C. cittadina peruviana di anni 25 residente a Firenze;

All’interno dell’autovettura si rinveniva varia merce risultata trafugata sia nei centri commerciali di Parma che presso l’area di servio Medesano.

Le conseguenti perquisizioni domiciliari eseguite dagli investigatori presso i domicili fiorentini, unitamente ai colleghi della Polstrada di Firenze, portavano a rinvenire numerosi accessori femminili di abbigliamento ed in particolare borse e portafogli griffati, accessori elettronici e macchine fotografiche provento dell’attività criminale dei soggetti fermati, per un valore di circa 10.000 €

Si evidenzia che sono stati ricostruiti furti risalenti all’anno 2017, evidenziando così una perseverante e continuata attività delinquenziale dei soggetti fermati.

I predetti, regolari sul territorio nazionale e privi di occupazione, venivano tratti in arresto e posti a disposizione dell’A.G. di Parma che, nella giornata seguente, convalidava l’arresto disponendo la misura degli arresti domiciliari.

Questura di Parma