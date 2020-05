Operazione Work in progress, la Cisl: mai abbassare la guardia

“Questo ennesimo caso di frode fiscale dimostra che non bisogna mai abbassare la guardia, anche a Parma, dove complessivamente c’è un buon livello di legalità”. E’ quanto afferma la Cisl Parma Piacenza commentando l’operazione della guardia di Finanza “Work in progress”, nel settore dell’impiantistica industriale (LEGGI).

“Dall’inchiesta – sostiene Daniele Fippi della Fim Cisl – emerge con chiarezza che chi agisce disonestamente oltre a danneggiare i propri dipendenti, i collaboratori e i fornitori, crea concorrenza sleale alle altre aziende che agiscono nel rispetto delle leggi, pagando fino all’ultimo centesimo allo Stato”.

Fondamentale inoltre tenere alta l’attenzione anche prossimamente, quando emergeranno con forza gli effetti della crisi legata alla pandemia.

“In un momento di grave debolezza economica e del lavoro come quello in cui siamo entrati – sottolinea la Cisl Parma Piacenza – è facile che possano venirsi a creare delle situazioni poco limpide, che rischiano di sfociare nell’illegalità. Per evitare che si possano ripetere e moltiplicare episodi come quello appena accaduto, è bene che tutti tengano alta la guardia. Noi, come sindacato, continueremo a fare la nostra parte”.