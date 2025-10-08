Operazione Zona Rossa San Leonardo, Tramuta (FdI): “Un plauso agli agenti”

Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine e apprezzamento agli Agenti della Polizia Locale che hanno condotto un’operazione efficace in una zona rossa, via San Leonardo, fermando e allontanando diverse persone, tra cui un ricercato che è stato successivamente arrestato.

Desidero ringraziarli personalmente per il loro impegno e la loro professionalità nel garantire la sicurezza dei cittadini.

La loro azione di oggi dimostra che la Polizia Locale può e deve essere più operativa per tutelare la nostra comunità.

Durante il consiglio di ieri, avevo sollecitato il Sindaco e l’Assessore alla sicurezza a rafforzare la presenza e l’operatività della polizia locale, e l’operazione di oggi è un esempio concreto di come questo impegno possa dare risultati positivi.

Giuseppe Tramuta – Consigliere Comunale FDI