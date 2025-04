Opere Pubbliche: a buon punto i lavori al Pala Raschi

Il Sindaco Michele Guerra, l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna e l’Assessore allo Sport Marco Bosi hanno effettuato, nel primo pomeriggio di oggi il sopralluogo al cantiere relativo al Pala Raschi.

Il Sindaco Michele Guerra ha commentato: “Siamo sul tetto del palazzetto dello sport, cantiere PNRR molto importante della nostra città che procede secondo i tempi prestabiliti. Questa prospettiva ci permette di vedere l’importantissimo lavoro che stiamo facendo su questa infrastruttura. Il palazzetto dello sport manca alla nostra città da molto tempo, ce ne stiamo prendendo cura proprio per costruire quelle che sono le condizioni necessarie per restituirlo a Pama in tutta la sua bellezza e soprattutto nella sua funzionalità, sia per quanto concerne l’attività sportiva sia per altre attività come quelle culturali, artistiche e dello spettacolo. La prospettiva della città da questa altezza è veramente molto bella, vediamo sostanzialmente tutte le gru dei tantissimi cantieri che sono in corso a Parma grazie al PNRR e non solo e quindi sappiamo che da qui ad un anno la città cambierà volto in modo moto positivo, grazie a tutti questi lavori”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna ha dichiarato: “La ristrutturazione del pala Raschi rappresenta un altro importante intervento legato ad investimenti PNRR; ci consentirà di riqualificarlo soprattutto da un punto di vista energetico. Il palazzetto dello sport svolge, infatti, una funzione importantissima non solo da un punto di vista sportivo nel quartiere Molinetto ma a beneficio di tutta la città. Un intervento, quindi, che ci sta molto a cuore e che consentirà a Parma ed alle sue associazioni sportive di poter guardare al futuro utilizzando una infrastruttura moderna, sicura ed efficientata da un punto di vista energetico”.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore allo Sport, Marco Bosi, che ha sottolineato: “Il progetto di riqualificazione del Palazzetto dello Sport è il primo intervento importante che permette all’Amministrazione di abbattere notevolmente ii costi di gestione dell’impianto, grazie al progetto di efficientamento energetico messo in atto. L’obiettivo è quello di migliorare la struttura e riportare la grande pallavolo a Parma”.

Il Pala Raschi è interessato da una ristrutturazione significativa, con un budget totale di sei milioni di euro. Gli interventi messi in atto seguono il cronoprogramma e sono a buon punto.

E’ stato ultimato il rifacimento del manto di copertura della tribuna nord ed è attualmente in corso la stessa operazione sulla copertura sud. Nei prossimi giorni si andrà ad operare sulla porzione centrale della copertura. Sono già state installate le due nuove UTA – Unità Trattamento Aria in copertura.

Il cantiere si chiuderà entro la fine del 2025, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo della linea di finanziamento PNRR previsto nella primavera del 2026.

Il finanziamento del progetto è suddiviso tra fondi PNRR e finanziamenti a carico del Comune di Parma. Il progetto comprende interventi architettonici, impiantistici e strutturali, con un focus sull’adeguamento sismico ed energetico. Gli interventi sulla copertura dell’intero fabbricato, consentiranno la rigenerazione di 13.245 metri quadrati dell’edificio.

I lavori includono il rifacimento del manto di copertura, l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto con potenza pari a 200 kW, nuovi impianti di illuminazione a led e audio per il campo da gioco e le tribune.

È contemplata la sostituzione dei canali di riscaldamento con una migliore distribuzione dell’aria calda all’interno della struttura e la sostituzione dell’UTA – Unità trattamento aria. Inoltre si procederà alla sostituzione del pavimento da gioco e l’adeguamento dei parapetti interni, con contestuale adeguamento sismico, impiantistico ed energetico.