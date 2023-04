OPPLÀ! Le Valli di Parma in Festa: sabato 22 aprile in Piazza Repubblica a Collecchio

Con l’evento ‘Una Piazza di Sapori’ Collecchio inaugura la rassegna ‘Opplà. Le Valli di Parma in festa!’ promossa dall’Unione Pedemontana Parmense per festeggiare l’arrivo della primavera.

Durante il fine settimana di sabato 22 e domenica 23 aprile, piazza Repubblica ospita tanti appuntamenti per degustare, imparare, giocare con i sensi all’interno di un percorso goloso per grandi e piccoli, dove non mancheranno laboratori, incontri e cooking show insieme ad un mercato alimentare di qualità.

– Con questo evento dedicato al racconto e alla degustazione dei prodotti locali – sottolinea l’assessore alle Attività Produttive e Commercio di Collecchio Roberto Dallavalle – s’intende riconoscere e far conoscere il valore della vocazione enogastronomica del nostro territorio. –

– Una piazza di sapori sarà aperta per ospitare le nostre eccellenze locali anche in forme nuove e creative grazie all’appassionata collaborazione dei consorzi, di diverse aziende produttive eccellenti, nonché di attività riunite nel nostro Centro Commerciale Naturale, partner essenziali per la piena riuscita dell’evento –

– In questo senso – aggiunge Dallavalle – i visitatori avranno l’opportunità di partecipare attivamente alle iniziative proposte per poi assaggiare la golosa offerta dei nostri ristoranti e pubblici esercizi, per concludere le giornate nel migliore dei modi. –

Diverse le realtà produttive e commerciali locali che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento collecchiese in qualità di sponsor: Agrivendita, Cantina Monte delle Vigne, Capanna Prosciutti, Caseificio Montecoppe, Conad, Rodolfi Mansueto SpA, Steli di Stile e Verdi Promesse Group, in stretta collaborazione con il Centro Commerciale Naturale ‘Vivere Collecchio’ e con i consorzi di Tutela dei Vini dei Colli Parmensi, di Tutela della Coppa di Parma IGP e di Tutela del Salame di Felino IGP.

Il programma prevede una quindicina di iniziative suddivise nelle due giornate, tra le 11 del mattino fino alle 19.30 del pomeriggio: gli eventi sono tutti gratuiti e, dove richiesto, sarà possibile iscriversi direttamente sul posto.