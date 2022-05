“Oracoli ardenti”: sabato 4 e domenica 5 giugno al Teatro Europa

Appuntamento al Teatro Europa sabato 4 e domenica 5 giugno con lo spettacolo “Oracoli ardenti” esito del laboratorio di Teatro Musica – mATERIE pRIME 21/22.

Un percorso si lavoro su figure archetipiche che ha portato alla creazione di personaggi astratti ed evocativi, con i quali lo spettatore percorrerà un viaggio dall’oscurità alla consapevolezza. Un gioco tra carte, dadi, luci e ombre. Lo spettacolo aprirà al pubblico le porte di un altrove a metà fra mondo terreno e abisso, a partire dal mito di Persefone, simbolo di eterno rinnovamento e di rinascita.

Un viaggio di trasformazione, affrontato con la leggerezza del divertissement e l’arcana saggezza delle carte, utilizzate come strumento di conoscenza, viatico per una maggior consapevolezza della propria identità. Un gioco da giocare seriamente, come la vita.

Con: Iolanda Caroli, Roberta Massimo, Sebastiano Milani, Aurora Missorini, Zena Safi Giuseppina Tommasello, Francesca Tramaloni, Milena Zanlari.

Musiche originali suonate dal vivo da Patrizia Mattioli.

Ingresso spettacolo biglietto unico 8 euro.

Accesso consentito con mascherina ffp2 obbligatoria, secondo le normative vigenti. La prenotazione è consigliata.