Ordigni bellici nel cantiere della “Scuola nel Parco”: il 15 giugno l’evacuazione

In vista dell’evacuazione prevista per domenica 15 giugno nell’area compresa entro 470 metri dal punto di ritrovamento degli ordigni bellici nel cantiere della futura Scuola nel Parco, situato tra via Zarotto e via Sidoli, il Comune informa che, per chi non avesse trovato soluzioni alternative in autonomia, a partire dalle 7 del 15 giugno stesso sarà attivato un punto di accoglienza alla scuola primaria “Renzo Pezzani”, in via Puccini 23. Entro le 8.30 della data stabilita, l’area dovrà essere completamente evacuata fino al termine delle operazioni.

Per agevolare gli spostamenti verso la scuola Pezzani, sarà attivato un servizio navetta dedicato, i dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

I servizi sociali del Comune e le due Aziende sanitarie del territorio hanno avviato la mappatura delle persone con specifiche necessità assistenziali (quali non autosufficienza, fragilità, assistenza continuativa con apparecchi salvavita, ecc.), coinvolgendo allo scopo tutti i propri servizi interessati, oltre ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia con pazienti che risiedono nella zona da evacuare. Non appena ultimata l’organizzazione degli interventi, con il coordinamento della Prefettura e della Protezione Civile, i pazienti e loro famiglie verranno contattati e verranno fornite loro indicazioni più dettagliate.

Sul sito del Comune di Parma è disponibile una pagina dedicata, costantemente aggiornata, con l’elenco delle vie e dei civici interessati e tutte le informazioni utili per affrontare al meglio la giornata del 15 giugno:

https://www.comune.parma.it/it/argomenti/protezione-civile/15-giugno-evacuazione-precauzionale-per-bonifica-bellica

Per chiarimenti, segnalazioni o richieste particolari, a partire dal 3 giugno sarà attivo il numero 0521.218730.