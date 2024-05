Ordine architetti e ingegneri di Parma: incontro con Inarcassa per progettare la previdenza

Non solo tutela pensionistica, ma anche welfare e diversi altri servizi e convenzioni per sostenere l’esercizio della professione. Per approfondire le prestazioni di Inarcassa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, e le opportunità che offre la sua Fondazione, lunedì 20 maggio al Cinema Astra si è svolto un incontro organizzato dall’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Architetti di Parma.

“Pur essendo il nostro un ente indipendente rispetto a Inarcassa, non possiamo non favorire un linguaggio comune degli iscritti sulla tematica previdenziale, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente anche i giovani su questioni apparentemente lontane, ma che in realtà influiscono sull’attività professionale di ogni ingegnere”, sottolinea il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Claudio Ferrari, dopo aver ringraziato anche il delegato Inarcassa per Parma Fulvio Grignaffini.

Anche per il presidente dell’Ordine degli Architetti della nostra provincia, Daniele Pezzali, affiancato dalla delegata territoriale Inarcassa per gli architetti, Ilaria Barbacini, “l’evento resta particolarmente importante nell’ambito della professione, in ragione per esempio dell’attenzione che i giovani dovrebbero dedicare alla previdenza, ma anche delle opportunità che la Fondazione mette a disposizione”.

Dopo aver ricordato alcuni numeri della Cassa – circa 175mila iscritti, oltre 45.500 pensionati, oltre 1 miliardo di euro e un patrimonio netto di 14,3 miliardi di euro a fine aprile 2024-, il vicepresidente di Inarcassa, Massimo Garbari, rimarca poi come: “Conoscere le regole del sistema è fondamentale per poter fare scelte consapevoli e progettare la propria previdenza”, mentre Bruna Gozzi, vicepresidente della Fondazione Inarcassa, evidenzia l’importanza di “sostenere l’operato in essere, anche in considerazione dell’adesione gratuita e alle diverse prestazioni e possibilità da cogliere”.