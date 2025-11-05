Orienteering Parma aderisce a KilometroVerdeParma

opo due anni di proficua collaborazione, l’associazione sportiva Orienteering Parma ASD ha aderito in qualità di socio sostenitore al Consorzio Forestale KilometroVerde Parma, rafforzando così il rapporto fondato sui valori condivisi di sostenibilità, educazione ambientale e valorizzazione del territorio.

L’Orienteering, conosciuto come “lo sport dei boschi”, unisce movimento, esplorazione e conoscenza del territorio. E’ una disciplina che promuove il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo cognitivo e la capacità di muoversi in uno spazio aperto. Proprio per questa sua vocazione educativa e ambientale, l’attività di Orienteering Parma ASD si integra spontaneamente con la missione di KilometroVerdeParma, impegnato nella realizzazione di nuove aree verdi e nella diffusione di una cultura della sostenibilità.

Il Consorzio ha già sostenuto diversi progetti promossi dalla nostra Associazione, tra i quali le attività didattiche con le scuole di Parma e provincia, realizzate in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Gli eventi organizzati nei parchi e nelle aree verdi della città e delle località della provincia hanno permesso a centinaia di ragazzi di vivere un’esperienza educativa immersiva, in un contesto naturale.

“A ottobre oltre 80 classi e più di 2.000 studenti hanno esplorato parchi e boschi urbani di Parma e provincia grazie al nostro progetto WeTree, in collaborazione con Orienteering Parma. Educazione ambientale, sport e scoperta del territorio: un’esperienza viva che lascia il segno e apre la strada a nuove generazioni che crescono in armonia con la natura”— afferma Loredana Casoria, Segretario Generale del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma.

Accanto all’attività scolastica, Orienteering Parma ASD ha promosso, sempre con il sostegno del Consorzio, alcuni “open days” ed eventi inclusivi destinati a famiglie, giovani e persone con disabilità motorie. Sono attualmente in fase di sviluppo nuovi progetti finalizzati a favorire la promozione e la diffusione di questo sport presso le aree oggetto di intervento di riqualificazione da parte del Consorzio.

La connessione tra sport e natura rappresenta il cuore di questa collaborazione: l’Orienteering sfrutta il territorio in un vero e proprio “impianto di gara naturale”, favorendo l’educazione ambientale e un approccio attivo alla sostenibilità.

“Diventare parte del Consorzio è per noi un riconoscimento e, allo stesso tempo, un impegno a proseguire con ancora maggiore convinzione sulla strada della sostenibilità e della sensibilizzazione ambientale – dichiara il presidente dell’associazione Filippo Allodi –. Con l’ingresso come socio sostenitore di KilometroVerdeParma, Orienteering Parma ASD conferma la propria vocazione a promuovere uno sport sostenibile, inclusivo e formativo, che educa al rispetto della Natura attraverso il movimento, il gioco e la consapevolezza dell’ambiente”.

sito web: www.oriparma.it