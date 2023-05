“Original Point”: Confconsumatori al Parma Retail per contrastare la contraffazione

Dal cibo, all’abbigliamento, ai farmaci: la contraffazione coinvolge oggi le più varie categorie di prodotti. Per contrastare questo fenomeno e sensibilizzare le persone rispetto al valore dell’autenticità, il prossimo sabato 13 maggio, dalle 14 alle 19, Confconsumatori allestirà al Parma Retail un “Original Point”. Presso lo stand dell’associazione – posizionato nella piazza coperta del centro commerciale, vicino alla partenza della corsa StraWoman – i cittadini potranno mettere alla prova le proprie competenze in materia di contraffazione: chi risponderà ai quiz, riceverà in premio i gadget “originali”.

IO SONO ORIGINALE – L’attività è realizzata nell’ambito del progetto “Io Sono Originale”, l’iniziativa del MiSE (ora MIMIT), promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte al CNCU. “Io Sono Originale” nasce con l’obiettivo di diffondere, in particolare tra i giovani, la cultura della legalità, e di contribuire alla lotta al falso, informando i consumatori rispetto ai rischi collegati alla contraffazione. Tra le numerose attività proposte nel corso di questa edizione del progetto, Confconsumatori ha finora già coinvolto attraverso workshop e seminari gli studenti dell’Università di Parma – in particolare del Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali – e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Toscanini e del liceo delle Scienze Umane Albertina Sanvitale.