Orlando: “Il raddoppio della Pontremolese è tra le opere del Governo grazie al Pd”

Grazie al lavoro del Partito Democratico il completamento del raddoppio della Pontremolese rientra tra le opere per cui il Governo intende nominare un commissario straordinario.

Una scelta che recepisce la voce dei nostri territori, delle categorie economiche, dei cittadini, che fa troppo tempo attendono la realizzazione di un’opera fondamentale tanto per lo sviluppo, quanto per la transizione ecologica e per le aree interne.

Nell’augurare buon lavoro all’Ingegner Mariano Cocchetti, indicato dal Governo come Commissario straordinario, confermo e ribadisco l’impegno del PD a sostegno dell’opera e la costante vigilanza che eserciteremo affinché non si perda ulteriore tempo.

On. Andrea Orlando

Vice Segretario Nazionale Partito Democratico