Oronzo Pinto (Effetto Parma): “Bene la sistemazione della fermata autobus a Carignano”

“Ho estremo rispetto per le persone che segnalano con l’intendo e la consapevolezza di quanto di può fare per migliorare le condizioni della comunità. Quando a questo si aggiungono , la pazienza e la collaborazione , credo ci siano i requisiti per poter lavorare bene e spesso portare a termine progetti.”

Così valuta il consigliere incaricato alla sicurezza stradale nelle frazioni Pinto Oronzo, il percorso fatto per la sistemazione della fermata autobus a Carignano in via Montanara.

Una richiesta e necessità, dettata da cittadini, come tante altre ci vengono fatte, che evidenziava requisiti di insicurezza, incolumità e scarsa decoro per diversi utenti che sostavano alla medesima fermata dell’autobus.

Il consigliere incaricato Pinto di Effetto Parma , usa il termine “insicurezza” perché, sino a ieri, era una fermata poco rispettata , sia perché quotidianamente invasa da rifiuti di ogni genere per mano di cittadini poco civili , sia perché utilizzata come parcheggio selvaggio, a causa di diversi automobilisti.

Possiamo dire che dopo i lavori approvati da SMTP, che ringrazio, la zona ha recuperato la sua funzione di area riservata all’attesa degli utenti della TEP. Da oggi sarà una zona di attesa pulita e sicura che assolve la sua funzione per tutti gli studenti e gli utenti che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici.