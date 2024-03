Ospedale dei Bambini: Eco Demolizioni di Rimini dona ruspette giocattolo e mini-escavatori

Ruspette giocattolo e mini-escavatori. Ma anche quadernini per disegnare, peluche, magliettine colate e mug per le colazioni dei più grandicelli. Li riceveranno domani (giovedì 21 marzo, ndr) i piccoli ospiti dell’Ospedale dei Bambini di Parma: un gesto gentile per ‘compensarli’ del disagio vissuto nelle ultime settimane a causa della demolizione dell’edificio adiacente, l’ormai vetusto Ospedale delle Donne, che entro un anno verrà ricostruito ex novo.

La donazione avviene su iniziativa della Eco Demolizioni di Rimini, realtà che si è occupata dello smantellamento del vecchio fabbricato in pieno centro abitato, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in particolare del dipartimento materno infantile e della neonatologia, ospitati nel nuovo ospedale dei Bambini intitolato a Pietro Barilla e realizzato qualche anno fa in chiave ultramoderna, con pareti intere in vetro ed acciaio. Proprio il reparto di neonatologia è quello che si affaccia sul cantiere nel quale per circa un mese si è demolito. Mai come in questo caso, quindi, la demolizione doveva essere ‘gentile’, oltre che estremamente sicura.

Le demolizioni nei centri abitati sono sempre operazioni molto complesse: antichi ‘giganti’ che vengono abbattuti con precisione chirurgica nel cuore delle città, mentre la vita tutt’intorno continua. Un lavoro non semplice, da ‘elefanti in cristalleria’, che agiscono dovendo garantire sopra ogni cosa la sicurezza del cantiere in movimento, senza ‘stravolgere’ la vita quotidiana delle realtà che lo ospitano. Cantieri che demoliscono, laddove demolire è solo il primo passo per una nuova costruzione e per un nuovo progetto che nasce. Farlo con ‘gentilezza’, specialmente in luoghi in cui ci sono bambini che vivono situazioni delicate come una degenza ospedaliera, è un’altra faccia della medaglia di un lavoro assolutamente tecnico, ma dove c’è anche tanto cuore.