Ospedale delle Donne: aggiornamento sui lavori

Il nuovo Ospedale delle Donne continua a crescere. Procedono, infatti, secondo cronoprogramma i lavori per la realizzazione della nuova struttura che sta sorgendo a fianco dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” e che accoglierà le principali attività dell’Ostetricia e Ginecologia, ora presenti nel padiglione Maternità.

Dopo la realizzazione delle fondamenta e la costruzione dei locali tecnici al piano interrato, da mercoledì 2 aprile è iniziata la posa degli elementi prefabbricati, tra cui pilastri, travi e solai, in cemento e acciaio. La struttura sarà realizzata utilizzando un sistema modulare innovativo composto da travi e pilastri misti in acciaio e calcestruzzo, prodotti in stabilimento e montati in cantiere.

Questa soluzione permetterà una notevole riduzione dei tempi di realizzazione della struttura il cui completamento è previsto entro il 2026, accelerando così la costruzione dell’Ospedale delle Donne. La spiegazione arriva dal Direttore dei lavori Nicola Begarani dopo il sopralluogo in cantiere insieme al direttore Servizio Attività Tecniche di Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Maria Saviano, al neo nominato direttore facente funzione del Dipartimento Materno-infantile Roberto Berretta e al direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario Ausl Parma Anselmo Campagna che ha sottolineato l’importanza di questa fase del progetto: “Siamo soddisfatti dell’avanzamento dei lavori e siamo fiduciosi che, grazie all’efficienza di questa tecnica prefabbricata, riusciremo a rispettare il cronoprogramma, come previsto. Il nuovo ospedale ospiterà tutte le attività dell’Ostetricia e Ginecologia attualmente presenti nel padiglione maternità, arricchendole con nuove sale parto, nuovi blocchi operatori e strutture altamente tecnologiche a disposizione di professionisti molto validi, garantendo al contempo un ambiente ideale per le donne e i neonati.”

“Il nuovo Ospedale delle Donne – ha aggiunto Campagna – rappresenta una grande realizzazione per la città di Parma. Non solo qualificherà l’offerta sanitaria legata alla salute delle donne e delle mamme ma contribuirà anche a rendere l’ospedale un polo sempre più integrato in particolare nei percorsi di assistenza del dipartimento Materno-Infantile”.

Quattro piani per la salute delle donne

L’Ospedale delle Donne sta sorgendo nell’area che un tempo ospitava il vecchio padiglione pediatrico, a fianco dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” al quale sarà collegato da percorsi protetti. Sarà composto da un piano interrato con locali tecnici e di servizio e da quattro piani fuori terra che ospiteranno:

al piano terra il pronto soccorso ostetrico-ginecologico con l’area di osservazione breve intensiva, il day hospital e il day surgery oltre alle attività ambulatoriali;

al primo piano la degenza ginecologica con gli ambulatori dedicati;

al secondo piano sei sale parto con tre isole neonatali affiancate al comparto operatorio con una sala operatoria a servizio delle emergenze della sala parto e due sale operatorie per le attività di ginecologia e per le urgenze;

al terzo piano la degenza ostetrica con gli ambulatori dedicati.

Finanziamenti del progetto

Il progetto, del valore complessivo di 34,5 milioni di euro, è stato reso possibile grazie a un’importante serie di finanziamenti pubblici. Tra questi, il Programma pluriennale di investimenti con un finanziamento di 5 milioni provenienti da fondi statali, cofinanzianti con il 5% dalla Regione Emilia-Romagna, per l’acquisto di arredi e attrezzature. E un finanziamento statale di 21,5 milioni di euro provenienti dall’articolo 20 della legge n. 67/1988 (già PNRR/PNC).