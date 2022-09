Ospedale di Parma: donazione a Neonatologia in memoria di Martina

Martina desiderava una grande festa per il suo 18esimo compleanno. E gli amici e la mamma Ilaria hanno rispettato questo suo desiderio nonostante un drammatico incidente a Torrechiara abbia rubato il suo futuro e quello di due amici in auto con lei. Da quella festa alla piscina Cocoa-Villa Bonelli di Langhirano è stata lanciata una raccolta fondi, alla quale si è aggiunta una donazione del salumificio F.lli Galloni, che è stata destinata alla struttura di Neonatologia dell’Ospedale dei bambini di Parma, diretta da Serafina Perrone.

Una donazione arrivata quando la coordinatrice infermieristica Mara Cauli aveva necessità di acquistare due nuovi strumenti per le mamme e quindi il dono, consegnato da Ilaria Alfieri e Francesco Galloni, si è subito tradotto in un gesto concreto a favore delle mamme che devono allattare i loro piccoli nati prematuri e ricoverati nel reparto di Neonatologia dell’Ospedale dei bambini.

“La prima settimana di ottobre è dedicata all’allattamento al seno – ha ribadito Serafina Perrone – e per noi è impegno fondamentale perché il latte materno è il miglior alimento di crescita per un neonato. La vostra donazione ci ha consentito di aumentare la disponibilità di tiralatte e quindi offrire un supporto personalizzato alle mamme per mantenere saldo il legame con il loro piccolo”. Ai ringraziamenti commossi della direttrice si sono uniti quelli della coordinatrice infermieristica Mara Cauli, della dirigente dipartimentale professioni sanitarie Rita Lombardini e della referente della struttura di Ingegneria clinica Bruna Giordano che ha seguito da vicino le procedure per poter mostrare ai donatori il buon esito del loro gesto.