Ospedale di Parma: il 17 gennaio l’ultimo seminario online del ciclo “Innovare la ricerca clinica”

Mangiare sano è l’elisir di lunga vita? Come può una corretta alimentazione insieme ad un sano stile di vita influire sul nostro stato di salute? Queste sono alcune domande al centro delle ricerche scientifiche negli ultimi anni. Si è infatti sempre più sviluppato un filone di ricerca chiamato “nutrizione di precisione” cioè la scienza che mira a sviluppare raccomandazioni considerando le abitudini alimentari, la genetica, lo stato di salute, il microbioma e il metabolismo, l’ambiente, l’attività fisica e i fattori socioeconomici e psicosociali.

Di questi aspetti si parlerà nel corso del seminario online in programma mercoledì 17 gennaio, dalle 14.30 alle 16, dedicato al tema della nutrizione e salute. Verrà fornita una panoramica delle sfide future nell’ambito della nutrizione di precisione, in particolare si parlerà degli studi volti a determinare gli interventi più efficaci per massimizzare gli effetti benefici della dieta, considerando anche gli effetti preventivi sul rischio di sviluppare malattie croniche e con un’attenzione particolare ad alcuni componenti degli alimenti di origine vegetale.

Intervengono i professori di nutrizione umana all’Università di Parma Daniele Del Rio e Pedro Mena con il dott. Giuseppe Maglietta, biostatistico dell’Unità Operativa Ricerca clinica ed Epidemiologica dell’Ospedale.

Questo è l’ultimo appuntamento del ciclo d’incontri online “Innovare la Ricerca Clinica”, avviati nel mese di settembre, promossi dall’Unità Operativa Ricerca clinica ed Epidemiologica dell’Ospedale allo scopo di evidenziare alcuni dei temi innovativi che caratterizzano la ricerca in medicina, quali l’intelligenza artificiale, l’inclusione del paziente nelle decisioni sanitarie, le tecnologie digitali e l’impatto dell’ambiente sulla salute.

L’evento è aperto tutti coloro abbiano interesse ad approfondire le tematiche inerenti la ricerca, è possibile partecipare scrivendo all’indirizzo: formazionericerca@ao.pr.it.