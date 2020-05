Ospedale di Parma, sale operatorie: torna in funzione il comparto Ala Ovest

Completate le funzioni di sanificazione e ripristino tecnico, dalla seconda settimana di maggio il blocco operatorio dell’Ala Ovest rientra in funzione. Il comparto fino a pochi giorni fa ospitava un’area di terapia intensiva covid.

È il blocco operatorio ad alta tecnologia che ospita la sala robotica e l’attività quotidiana chirurgica della Clinica Chirurgica Generale, dell’Urologia, della Chirurgia toracica e della Chirurgia Vascolare. Ospiterà gli interventi in urgenza in pazienti negativi all’infezione COVID correlata. “Gli interventi – spiega il prof. Paolo Del Rio, direttore del dipartimento Chirurgico generale e specialistico – riprenderanno gradualmente in accordo alle direttive regionali”.

Diventata nel giro di pochi giorni Terapia intensiva Covid il blocco è stato un esempio di collaborazione stretta interdipartimentale sia nella sua rapida messa a disposizione nel momento maggiormente critico correlato alla spinta epidemiologica sia alla sua riconsegna alle originarie attività.

“Come Ospedale e come Centro di riferimento Hub – spiega Ettore Brianti direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – abbiamo sempre proseguito la nostra attività per tutte le patologie in ambito oncologico e di emergenza – urgenza. Ora andiamo ad applicare le direttive regionali andando a calendarizzare gli interventi. La nostra fase due riparte con un ritorno alle funzioni originali dei nostri comparti operatori.

Oltre al lavoro sui comparti stiamo riportando a percorsi pre-covid anche i reparti di degenza e il personale impegnato nei reparti covid. Come abbiamo sempre fatto in questi ultimi 70 giorni, anche in questa fase ci muoviamo con velocità e cautela, secondo la situazione emergenziale a livello nazionale e regionale. Un ringraziamento – conclude Brianti – va a tutto il personale coinvolto che ha permesso di garantire sia le cure ai pazienti covid che percorsi per tutte le altre patologie. Percorsi di cura che dalle prossime settimane riprenderanno con maggiore forza, secondo piani prestabiliti a garanzia della continuità assistenziale e della tutela dei nostri pazienti. I pazienti in lista d’attesa saranno quindi ricontattati dai singoli reparti per tutte le valutazione del caso”.

Dal comparto operatorio Ala ovest il punto con Paolo Del Rio: