Ospedale di Vaio, chirurgia della cataratta: obiettivo 800 interventi all’anno

Dal 13 dicembre scorso, all’ospedale di Vaio è ripresa l’attività di chirurgia della cataratta, con 8-10 interventi alla settimana, che raddoppieranno già nei prossimi mesi, con l’obiettivo di assicurare circa 800 interventi all’anno.

A garantire l’attività è Salvatore Antonio Tedesco, neo direttore della struttura semplice dipartimentale interaziendale di Oculistica territoriale. Pur essendo un’attività che non richiede il ricovero, gli interventi sono eseguiti dal medico oculista in sala operatoria, con la collaborazione degli anestesisti dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione diretta da Luca Cantadori, con infermieri e strumentisti del comparto operatorio e del servizio di pre-ricovero dell’ospedale di Vaio.

Per accedere al servizio occorre la richiesta dell’oculista con diagnosi di cataratta e chiamare il numero 0524.515180 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

E le novità in ambito oftalmico non finiscono qui. L’offerta di prestazioni sarà presto ampliata: già in primavera con il trattamento delle patologie maculari degenerative e vascolari (terapia iniettiva intravitreale), per continuare in modo progressivo fino a trattare tutte le patologie oculistiche, anche con la chirurgia di alta specialità.

“L’integrazione tra i professionisti dei tre ospedali della provincia di Vaio, Santa Maria di Borgotaro e Maggiore di Parma ha avviato anche in ambito oculistico un percorso virtuoso – afferma Massimo Fabi, commissario straordinario dell’Azienda Usl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – per garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle prestazioni offerte, sempre più vicine ai cittadini e in tempi appropriati rispetto ai differenti bisogni espressi.“