Ospedale di Vaio: donato monitor multiparametrico alla Pediatria

Un monitor multiparametrico di ultima generazione, che consente un accurato controllo delle funzioni vitali nei pazienti pediatrici. E’ il dono che la Pro Loco di Vernasca (Piacenza) ha voluto mettere a disposizione dell’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio. Si tratta di uno strumento, già in uso, che permette di misurare e visualizzare contemporaneamente diversi parametri vitali come frequenza cardiaca, pressione arteriosa e saturazione di ossigeno.

“Con questo presidio – ha commentato Pier Luigi Bacchini, direttore dell’unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale di Vaio – incrementiamo la dotazione tecnologica dedicata al monitoraggio delle funzioni vitali dei nostri piccoli pazienti”. “Le sue dimensioni ridotte agevolano gli spostamenti permettendo un utilizzo agile al letto del paziente. Penso sia doveroso – ha concluso – ringraziare di cuore la Pro Loco di Vernasca per questo grande gesto di solidarietà e vicinanza”.

“Desideriamo ringraziare anche a nome della Direzione aziendale – sono le parole di Silvia Orzi, direttrice del distretto Ausl di Fidenza e Francesca Spagnoli, direttrice facente funzione del Presidio ospedaliero Ausl- la Pro Loco di Vernasca per un esempio di generosità che ha letteralmente superato i confini provinciali. Questo dono, oltre ad essere un’attrezzatura all’avanguardia, rappresenta un autentico attestato di stima nei confronti di tutti i nostri operatori così come un atto gentile verso tutti i piccoli pazienti e le loro famiglie.”

La presidente della Pro Loco di Vernasca Chiara Molinari, assente alla cerimonia per improrogabili impegni sopraggiunti, ha tenuto ad inviare un suo messaggio “Le piccole comunità sanno essere incredibilmente generose. Grazie all’iniziativa di un gruppo di genitori supportati dalla Pro Loco, Comune, scuola, associazioni e commercianti, si è riusciti a creare un evento partecipato e sentito che ha coinvolto tutta la comunità di Vernasca”.

“L’idea della donazione è nata dall’infermiera dell’ospedale di Vaio Lisa Nichele, nostra concittadina – hanno ricordato Clarissa Concarini assistente sociale e Alberto Fochi assessore ai Lavori pubblici in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Vernasca – Un’iniziativa che ha coinvolto anche tanti bambini del nostro Comune e che si è concretizzata non solo con l’acquisto del monitor multiparametrico, ma anche con tanti giocattoli debitamente incartati e donati in occasione delle scorse festività natalizie ai piccoli pazienti dell’Ospedale fidentino”.

“E’ un nuovo segno di riconoscimento per il lavoro svolto dai professionisti dell’unità operativa di Pediatria, reso ancor più speciale dal fatto che la donazione in questa occasione ha superato i confini amministrativi” – ha affermato Vincenzo Bernazzoli, assessore al Welfare del comune di Fidenza. “Una iniziativa davvero bella, per come è nata e si è concretizzata. Mi auguro possa fare scuola ed essere presa ad esempio anche da altre realtà” – ha sottolineato Anna Volpicelli, assessore al Welfare del Comune di Salsomaggiore terme.

Alla cerimonia di ringraziamento, oltre agli intervenuti, erano presenti anche Monica Abbatiello, direttrice servizio assistenziale ospedale di Vaio, Franca Guareschi, collaboratore amministrativo, professioniste dell’unità operativa di Pediatria.